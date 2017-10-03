Пользователи "ВКонтакте" 4 октября смогут пообщаться с работающими на МКС космонавтами

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пользователи "ВКонтакте" 4 октября, когда будет отмечаться 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли, смогут пообщаться с российскими космонавтами, работающими на Международной космической станции (МКС).

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Об этом сообщили во вторник в пресс-службе социальной сети.

"4 октября в день 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли у пользователей "ВКонтакте" появится уникальная возможность выйти на связь с Международной космической станцией и космонавтами Сергеем Рязанским и Александром Мисуркиным", - сказали в пресс-службе.

Трансляция начнется в 12:30 мск в официальном сообществе Роскосмоса.

Сергей Рязанский находится на МКС с 29 июля. Александр Мисуркин прибыл на станцию 13 сентября.