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Пользователи "ВКонтакте" 4 октября смогут пообщаться с работающими на МКС космонавтами

Космос
3 октября, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Прямая трансляция с орбиты начнется в 12:30 мск в официальном сообществе Роскосмоса в соцсети

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© Сергей Коньков/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пользователи "ВКонтакте" 4 октября, когда будет отмечаться 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли, смогут пообщаться с российскими космонавтами, работающими на Международной космической станции (МКС).

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Спутник один. История первого космического устройства

О том, как простой советский спутник в одиночку положил начало эпохе космических исследований

Об этом сообщили во вторник в пресс-службе социальной сети.

"4 октября в день 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли у пользователей "ВКонтакте" появится уникальная возможность выйти на связь с Международной космической станцией и космонавтами Сергеем Рязанским и Александром Мисуркиным", - сказали в пресс-службе.

Трансляция начнется в 12:30 мск в официальном сообществе Роскосмоса.

Сергей Рязанский находится на МКС с 29 июля. Александр Мисуркин прибыл на станцию 13 сентября.

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