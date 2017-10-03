Пользователи "ВКонтакте" 4 октября смогут пообщаться с работающими на МКС космонавтами

Инфраструктура связи к ЧМ-2018 будет полностью готова в мае 2018 годаСпорт 3 октября, 19:02
Мутко: российский футбол нашел золотую середину и движется впередСпорт 3 октября, 18:55
Шарапова может сыграть на турнире "ВТБ Кубок Кремля", получив wild cardСпорт 3 октября, 18:50
Telegraph: Роман Абрамович и группа инвесторов вложили $337 млн в оператора связи TruphoneЭкономика и бизнес 3 октября, 18:50
Абдулатипов считает Васильева хорошей кандидатурой на пост врио главы ДагестанаПолитика 3 октября, 18:48
Мутко заявил, что Путин дал ряд рекомендаций по лимиту на легионеров в футболеСпорт 3 октября, 18:47
Мутко: желание сохранить тяжелую атлетику в ОИ стало причиной дисквалификаций федерацийСпорт 3 октября, 18:45
В чем смысл проекта LIGO и как он связан с Нобелевской премиейНаука 3 октября, 18:35
Фурсенко: у "Зенита" все в порядке с легионерамиСпорт 3 октября, 18:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Пользователи "ВКонтакте" 4 октября, когда будет отмечаться 60-летие запуска первого искусственного спутника Земли, смогут пообщаться с российскими космонавтами, работающими на Международной космической станции (МКС).
Об этом сообщили во вторник в пресс-службе социальной сети.
"4 октября в день 60-й годовщины запуска первого искусственного спутника Земли у пользователей "ВКонтакте" появится уникальная возможность выйти на связь с Международной космической станцией и космонавтами Сергеем Рязанским и Александром Мисуркиным", - сказали в пресс-службе.
Трансляция начнется в 12:30 мск в официальном сообществе Роскосмоса.
Сергей Рязанский находится на МКС с 29 июля. Александр Мисуркин прибыл на станцию 13 сентября.