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РКС опубликовали отчет о разработке бортовой радиостанции для первого спутника Земли

Космос
4 октября, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, октября. /ТАСС

В отчете содержатся материалы по конструкции и наземным отработочным испытаниям спутника

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МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Российские космические системы (РКС, входит в госкорпорацию "Роскосмос") к 60-летнему юбилею запуска первого искусственного спутника Земли опубликовали отчет о разработке его бортовой радиостанции. В электронной версии отчета на сайте РКС приводятся уникальные материалы по конструкции и наземным отработочным испытаниям радиоаппаратуры спутника, сообщила в среду пресс-служба холдинга.

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"Отчет о разработке бортовой радиостанции первого спутника Земли был выпущен в НИИ-885 (сейчас РКС - прим. ТАСС) в 1958 году. Тогда эти материалы были засекречены. Сегодня отчет доступен для скачивания в электронном формате на официальном сайте холдинга "Российские космические системы", - сказали в пресс-службе.

Радиостанция Д-200, созданная в НИИ-885, была целевой нагрузкой для первого спутника. Именно она впервые в истории передала на Землю радиосигнал из космоса. Станция состояла из двух радиопередатчиков и коммутирующего устройства, общая масса которых составляла около 7 кг.

Одной из основных целей разработчики видели обеспечение массовых радиолюбительских наблюдений. Радиостанция была также предназначена для изучения распространения радиоволн в ионосфере. Эта же радиостанция была установлена и на втором искусственном спутнике Земли, который был запущен 3 ноября 1957 года с собакой Лайкой на борту.

"Руководителем проекта по разработке радиостанции Д-200 был Михаил Иванович Борисенко, занимавший в то время в НИИ-885 должность начальника отдела. В 2017 году отмечается 100-летие со дня его рождения", - уточнили в пресс-службе.

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