США планируют пилотируемые полеты к Луне

НЬЮ-ЙОРК, 5 октября. /ТАСС/. США намерены вновь направить астронавтов на Луну. Об этом заявил в четверг на заседании национального космического совета в Шантильи (штат Вирджиния) вице-президент США Майкл Пенс. Трансляция заседания шла по телеканалу NASA.

"Мы вернем наших астронавтов на Луну с тем, чтобы заложить основу для того, чтобы вести исследования Марса и в дальнем космосе", - заявил он, не уточнив сроков, когда это произойдет.

Кроме того, по словам вице-президента, перед США стоит задача "обеспечить постоянное коммерческое присутствие" пилотируемых аппаратов на околоземной орбите.

Как отметил политик, время проведения первого после долгого перерыва заседания национального космического совета, воссозданного по требованию президента США Дональда Трампа, выбрано не случайно. "Заседание проходит на следующий день после 60-й годовщины запуска первого спутника, который изменил ход истории, - заявил он. - Запуск Советским Союзом спутника стимулировал Америку к действиям".

Сейчас, по словам Пенса, "США занимают лидирующие позиции в исследовании космоса". "Мы никогда не допустим того, чтобы Америка уступила эти лидирующие позиции", - подчеркнул он.