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Астронавты NASA Брезник и Хай совершили второй плановый выход в открытый космос

Космос
10 октября, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, октября. /ТАСС

Астронавты устанавливают переносной фиксатор на руку-манипулятор Canadarm-2

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МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Астронавты NASA Рэндольф Брезник и Марк Ванде Хай во вторник совершили выход в открытый космос для обслуживания Международной космической станции. Прямую трансляцию ведет NASA TV.

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"Это их второй выход в космос за последние пять дней. Они сейчас устанавливают переносной фиксатор на руку-манипулятор", - передает канал.

Астронавты, которые 5 октября заменили один из двух элементов захватывающего механизма руки-манипулятора Canadarm-2, обработали смазкой рабочие части нового "сустава" руки-манипулятора. Кроме того, им предстоит сменить камеры по левой стороне фермы станции и по правой стороне лабораторного модуля Destiny.

Нынешний выход в открытый космос стал четвертым в карьере Брезника и вторым для Хая.

На текущий месяц запланировано три выхода в открытый космос. Третий выход состоится 18 октября, во время которого Брезнику будет ассистировать астронавт NASA Джозеф Акаба.

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