Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Роскосмос подтвердил, что запуск "Прогресса МС-07" запланирован на 14 октября

Космос
13 октября, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, октября. /ТАСС

Ранее сообщалось, что старт "Прогресса" должен состояться в субботу в 11:46 мск, а его стыковка с МКС - в понедельник в 14:11 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Роскосмос подтвердил, что старт грузового корабля "Прогресс МС-07" к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур планируется на 14 октября, окончательное решение госкомиссия примет в субботу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-07" запланирован на 14 октября. Окончательное решение примет госкомиссия 14 октября", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что специалисты на космодроме Байконур рекомендовали госкомиссии запустить грузовой корабль "Прогресс МС-07" к Международной космической станции 14 октября по двухсуточной схеме полета. По его данным, старт "Прогресса" планируется на 14 октября в 11:46 мск, стыковка с МКС - 16 октября в 14:11 мск.

Предполагалось, что в четверг "Прогресс МС-07" впервые совершит полет к МКС по трехчасовой схеме (два витка вокруг Земли). На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в космос отравился "Прогресс М-16М" в августе 2012 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Казахстан
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Анкара ввела запрет на прием кораблей из портов Крыма
2
Песков: ни о каком "выкупе" Украине за Крым не может быть и речи
3
Нацбанк Украины запретил проводить операции с банкнотами с изображением Крыма
4
Представители Украины в ПАСЕ просят генсека СЕ подать в суд на РФ за неуплату взносов
5
Эксперты: слова Порошенко о выполнении минских соглашений подрывают доверие Европы к Киеву
6
Госкино Украины запретило показ трех российских фильмов
7
Первым под двумя арками Крымского моста прошло судно с Украины
Темы дня
Новости партнеров
Реклама