Роскосмос подтвердил, что запуск "Прогресса МС-07" запланирован на 14 октября

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Роскосмос подтвердил, что старт грузового корабля "Прогресс МС-07" к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур планируется на 14 октября, окончательное решение госкомиссия примет в субботу. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-07" запланирован на 14 октября. Окончательное решение примет госкомиссия 14 октября", - сказали в пресс-службе.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что специалисты на космодроме Байконур рекомендовали госкомиссии запустить грузовой корабль "Прогресс МС-07" к Международной космической станции 14 октября по двухсуточной схеме полета. По его данным, старт "Прогресса" планируется на 14 октября в 11:46 мск, стыковка с МКС - 16 октября в 14:11 мск.

Предполагалось, что в четверг "Прогресс МС-07" впервые совершит полет к МКС по трехчасовой схеме (два витка вокруг Земли). На сегодняшний день самой быстрой отработанной схемой полета к орбитальной станции для кораблей "Прогресс" и "Союз" является шестичасовая (четыре витка вокруг Земли). Впервые по четырехвитковой схеме в космос отравился "Прогресс М-16М" в августе 2012 года.