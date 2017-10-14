Госкомиссия решила запустить "Союз-2.1а" с "Прогрессом" к МКС по двухсуточной схеме

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур приняла решение провести запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-07" к Международной космической станции (МКС) в 11:46 мск субботы по двухсуточной схеме. Об этом сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

СПЕЦПРОЕКТ Просто космос От Гагарина до "ЭкзоМарса"

"Госкомиссия приняла решение о пуске в резервную дату 14 октября в 11:46 мск. Начата заправка компонентами ракетного топлива", - сказали в Роскосмосе.

Первоначально "Прогресс" должен был отправиться в космос 12 октября, однако за минуту до старта автоматика отменила запуск, и он был перенесен на резервную дату. Сообщалось, что корабль может отправиться к МКС по экспериментальной двухвитковой схеме, полет по которой занял бы три часа, однако позднее источник ТАСС рассказал, что специалисты на Байконуре рекомендовали использовать традиционную двухсуточную схему.

На борту корабля 2,5 тонны различных грузов, в том числе сухие грузы, топливо, вода, сжатые газы, а также оборудование для научных экспериментов, посылки экипажу и свежие продукты.