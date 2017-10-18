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Во Владивостоке открылась международная конференция по дистанционному зондированию Земли

Космос
18 октября, 5:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 18, октября. /ТАСС

В ней принимают участие более 150 представителей из 25 стран: России, стран Азиатского региона и Океании

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ВЛАДИВОСТОК, 18 октября. /ТАСС/. Международная конференция пользователей данных дистанционного зондирования Земли из стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Океании (AOMSUC) открылась в среду во Владивостоке. Ее участники будут обсуждать различные аспекты дистанционного зондирования планеты, прогнозирование природных катаклизмов и использование метеорологических данных спутников.

"Россия впервые принимает Международную конференцию пользователей данных дистанционного зондирования Земли из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Океании. Она будет проходить до 21 октября и станет ключевым региональным событием в сфере обработки и использования данных существующих и перспективных спутниковых систем. В ней принимают участие более 150 представителей из 25 стран: России, стран Азиатского региона и Океании", - сообщил ТАСС представитель оргкомитета.

Как отметил в своем выступлении на пленарном заседании конференции заместитель гендиректора по автоматическим космическим комплексам и системам Роскосмоса Михаил Хайлов, сегодня российская группировка спутников для дистанционного зондирования Земли представлена восемью аппаратами. "Технические специалисты и ученые (Роскосмоса и Росгидромета - прим. ТАСС) работают над технологиями обработки российских данных дистанционного зондирования Земли. Все участники конференции смогут почерпнуть полезную информацию о достижениях из устных и стендовых докладов представителей российских научных и производственных организаций по различным тематикам", - отметил Хайлов.

Представитель Всемирной метеорологической организации Стефан Божински отметил в беседе с ТАСС важность рассматриваемой тематики. "У нас новое поколение спутников, которые ведут более регулярные и точные наблюдения. Необходимо, чтобы эксперты разных стран учились использовать эти данные", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, важность этой работы для прогнозирования опасных климатических явлений, в том числе разрушительных тропических тайфунов.

О конференции

Конференция AOMSUC - крупнейший региональный форум по обсуждению вопросов, связанных с обработкой и использованием данных существующих и перспективных спутниковых систем для обеспечения социально-экономического благополучия стран АТР и Океании, включая решение задач анализа и прогноза погоды, мониторинга окружающей среды, контроля чрезвычайных ситуаций, изучения климатических изменений.

Россия является членом Международного руководящего комитета Конференции наряду с Австралией, Индией, Индонезией, Китаем, Республикой Корея и Японией, а также Всемирной метеорологической организацией и международной Группой наблюдения за Землей. В этом году конференция проходит в восьмой раз. Принимающей стороной выступают госкорпорация "Роскосмос" и Росгидромет.

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