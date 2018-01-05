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CNN: орбитальная станция КНР "Тяньгун-1" может войти в плотные слои атмосферы в марте

Космос
5 января, 20:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, января. /ТАСС

По данным телекомпании, вероятность падения станции на населенные районы минимальна

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НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1", запущенная в 2011 году, может войти в плотные слои атмосферы Земли в конце марта. С таким утверждением выступила в пятницу телекомпания CNN.

По ее данным, станция, скорее всего, сгорит в атмосфере над океаном, а несколько обломков упадут в океан. Ссылаясь на экспертов, телекомпания указывает, что вероятность падения на населенные районы минимальна.

"Реальная угроза невелика, однако существует общепринятая международная практика, согласно которой столь крупный объект не должен падать таким образом", - привела телекомпания слова американского астрофизика Джонатана Макдоуэлла из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики.

Станция "Тяньгун-1" массой 8,5 т, длиной 12 м и диаметром 3,3 м была выведена на орбиту в сентябре 2011 года, напомнила CNN. С 2013 года полет станции проходит в непилотируемом режиме. По мнению профессора Университета центральной Флориды Роджера Хэндберга, контроль над станцией, возможно, утрачен в связи с тем, что двигатели, предназначенные для коррекции орбиты, израсходовали все топливо.

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