СМИ: испытания двигателей ракеты Falcon Heavy в США перенесены вторично

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Испытания двигателей тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX на мысе Канаверал (штат Флорида) вновь перенесены. Об этом сообщил в четверг информационный портал Spaceflight Now, отслеживающий подготовку к испытаниям.

Первые огневые испытания двигателей ракеты-носителя Falcon Heavy на площадке 39A во Флориде планировалось провести в среду, однако они были отложены на сутки. Теперь же, как информирует Spaceflight Now, "испытания на сегодня отложены после того, как пусковой расчет впервые осуществил заправку ракеты-носителя топливом". О конкретных причинах отсрочки испытаний и о новых сроках их проведения пока не сообщается.

Интернет-портал Popular Mechanics в среду сообщил, что сначала будет проведена пробная заправка ракеты-носителя топливом, а затем, после проверки всех систем, состоится статическое испытание: двигатели будут запущены, но ракета не оторвется от стартового стола. Испытание продлится около 15 секунд.

Falcon Heavy создается на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 тонн грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая на полигоне SpaceX в штате Техас. 2 января компания опубликовала в Twitter изображение ракеты-носителя на стартовой площадке, отметив, что "при тяге более 5 млн фунтов (2,2 млн кг) при старте - что эквивалентно примерно 18 самолетам Boeing 747 при взлете - <...> Falcon Heavy будет самой мощной из находящихся в эксплуатации ракет в мире".