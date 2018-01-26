Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.01:
$ 55.93
€ 69.46
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AFP: компания Arianespace заявила о потере контроля над космической ракетой

Космос
26 января, 4:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, января. /ТАСС

Ariane 5 была запущена в четверг с космодрома Куру

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 26 января. Французская аэрокосмическая компания Arianespace заявила о потере контроля над космической ракетой-носителем Ariane 5. Об этом в пятницу сообщило Agence France Presse.

Ракета-носитель Ariane 5 с двумя телекоммуникационными спутниками, люксембургским SES 14  и саудовским Al Yah 3, была запущена в четверг с космодрома Куру в Гвиане в 19:20 (01:20 пятницы по мск). Спутник SES 14 также выполнял миссию Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) GOLD (Global-scale Observations of the Limb and Disk, "Наблюдения лимба и диска в глобальном масштабе") по изучению изменений в верхней атмосфере Земли. По данным портала NASA, это была первая научная миссия организации с размещением аппаратуры в качестве полезной нагрузки на коммерческом аппарате. Это был также и первый пуск в 2018 году для Arianespace.

По информации Agence France Presse, гендиректор компании Стефан Исраэль принес извинения клиентам.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Старейший практикующий хирург России — о боге, Сталине, соевых пирожных и любви к делу
2
В Ташкенте скончался 11-месячный ребенок, из тела которого врачи извлекли 13 стальных игл
3
Родченков дал в CAS показания, противоречащие его заявлениям в New York Times
4
Умерла певица Людмила Сенчина
5
Заявка российских спортсменов на Олимпиаду-2018 включает 169 атлетов
6
Сверхзвуковые пассажирские самолеты. Досье
7
Биография народной артистки РФ Людмилы Сенчиной
Темы дня
Новости партнеров
Реклама