Глава SpaceX назвал причину неудачи при попытке спуска ступени ракеты Falcon Heavy

НЬЮ-ЙОРК, 15 февраля. /ТАСС/. Глава компании SpaceX Илон Маск объявил причину неудачи при попытке совершения управляемого спуска первой ступени центрального сегмента сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, запущенной 6 февраля. Об этом сообщил в среду интернет-портал Space.com.

Как он указывает, Маск заявил, что было использовано "недостаточно жидкости для зажигания двух внешних двигателей" центрального сегмента. "Решение этой проблемы очевидно", - приводит слова Маска портал.

Он не пояснил, что имеет в виду, однако, как предполагает Space.com, речь, по всей видимости, идет о том, что для обеспечения штатной посадки ступени специалистам SpaceX необходимо будет в следующий раз залить больше жидкости, обеспечивающей зажигание двигателей.

Кроме того, как пишет портал, Маск сообщил о планах его компании построить третью плавучую платформу для приземления отработавших ступеней носителей. К настоящему моменту в распоряжении SpaceX имеются две такие платформы.

Falcon Heavy создавалась на базе носителя Falcon 9 и представляет собой фактически три ракеты: к центральному сегменту крепятся по бокам два ускорителя. Сотрудники SpaceX рассчитывали после старта 6 февраля вернуть на Землю все три первые ступени ракеты. Два боковых сегмента Falcon Heavy вскоре после запуска совершили посадку на мысе Канаверал (штат Флорида) для повторного использования. Первая ступень центрального сегмента должна была опуститься на платформу в Атлантическом океане, однако этого не произошло, элемент разбился.

В остальном запуск был успешным. Ракета стартовала с площадки на космодроме на мысе Канаверал, с которой осуществлялись запуски к Луне по программе "Аполлон". В качестве полезного груза она доставила в космос автомобиль Tesla Roadster из личной коллекции Маска. За рулем машины был размещен манекен в космическом скафандре.