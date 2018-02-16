Генконструктор РКЦ "Прогресс" Ахметов стал кандидатом на пост врио гендиректора компании

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов выдвинут кандидатом на пост генерального директора центра. Об этом сообщается в пятницу на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Ранее в этот же день суд в Самаре временно отстранил от должности генерального директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.

"В связи с этим <...> кандидатом на временное исполнение обязанностей генерального директора предполагается Равиль Ахметов, в настоящее время занимающий должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора", - говорится в сообщении.