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Генконструктор РКЦ "Прогресс" Ахметов стал кандидатом на пост врио гендиректора компании

Космос
16 февраля, 23:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, февраля. /ТАСС

В пятницу суд временно отстранил от должности гендиректора Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями

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МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Равиль Ахметов выдвинут кандидатом на пост генерального директора центра. Об этом сообщается в пятницу на сайте госкорпорации "Роскосмос".

Ранее в этот же день суд в Самаре временно отстранил от должности генерального директора РКЦ "Прогресс" Александра Кирилина, подозреваемого в злоупотреблении полномочиями.

"В связи с этим <...> кандидатом на временное исполнение обязанностей генерального директора предполагается Равиль Ахметов, в настоящее время занимающий должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора", - говорится в сообщении.

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