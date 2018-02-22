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Бразилия ведет переговоры со SpaceX по поводу использования космодрома Алкантара

Космос
22 февраля, 21:38 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 22, февраля. /ТАСС

Страна может ежегодно зарабатывать до $1,5 млрд в год от сдачи космодрома в аренду, подсчитали военные

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Бразильские власти ведут переговоры с американской компанией SpaceX по вопросу аренды космодрома Алкантара, расположенного в штате Мараньян на северо-востоке южноамериканской страны. Об этом сообщил в четверг генерал-майор авиации Луис Фернанду Агиар, руководитель Комиссии по координации использования космических систем ВВС Бразилии.

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"Пока нет никаких окончательных договоренностей о сотрудничестве, но мы ведем переговоры с различными компаниями аэрокосмического сектора, включая SpaceX, по вопросу использования нашего центра Алкантара", - цитирует слова Агиара информационный интернет-портал UOL.

"Некоторые из этих переговоров значительно продвинулись, и в ближайшее время мы должны объявить о достижении первой договоренности о сотрудничестве", - добавил представитель ВВС.

По подсчетам военных, за счет сдачи в аренду Алкантары Бразилия может заработать до $1,5 млрд в год. Как пояснил Агиар, в ноябре 2017 года на космодроме побывала делегация, состоящая из топ-менеджеров американских компаний, которые работают в аэрокосмическом секторе. Среди них были Vector Space Systems, Microcosm, Boeng и Lockheed Martin. По словам представителя ВВС, представители SpaceX также должны были участвовать в визите, однако в последний момент отменили поездку из-за подготовки к запуску сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy.

Интерес со стороны пяти стран

В апреле 2017 года министр обороны Бразилии Раул Жунгманн заявил, что партнерами этой страны в том, что касается использования космодрома Алкантара, могут стать Россия, США, Франция и Израиль. По словам главы ведомства, власти республики "готовы работать не только с США", а, "если будет такой интерес, с различными странами". В числе таких государств Жунгманн назвал Россию, Францию и Израиль.

В этот четверг, отвечая на уточняющий вопрос по поводу заявлений генерал-майора Агиара, министр также отметил, что Бразилия не намерена передавать право на использование космодрома какой-то одной стороне. "До пяти [иностранных] государств могут участвовать. Есть интерес со стороны Китая, Франции, России, Израиля и США, а также самой Бразилии", - сказал Жунгманн во время пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo. Глава оборонного ведомства подтвердил факт переговоров по поводу использования космодрома со SpaceX.

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