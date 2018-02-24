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СМИ: компания Moon Express перенесла планы отправки модуля на Луну на 2019 год

Космос
24 февраля, 9:34 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов

Изначально посадочный модуль должен был достичь поверхности спутника Земли в конце 2018 года

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Частная американская компания Moon Express отказалась от планов уже в текущем году отправить собственный посадочный модуль на естественный спутник Земли. Об этом сообщил в интервью Orlando Business Journal руководитель данной фирмы, размещающейся на космодроме на мысе Канаверал в штате Флорида, Боб Ричардс.

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"Наша первоначальная задача заключается в том, чтобы стать первой частной компанией, достигшей Луны в результате дебютной экспедиции, поддерживаемой клиентами и нашими собственными бизнес-интересами", - отметил Ричардс. Как он при этом напомнил, Moon Express прежде публично заявляла, что ориентируется на "конец 2018 года как на вероятное время" организации посадки своего первого модуля на Луне. "[Однако] с учетом меняющихся условий на рынке и политики, движущей новыми бюджетными запросами NASA, касающимися лунных инициатив, которые поддерживаются частным сектором, наиболее вероятным временем нашего первого полета является 2019 года - 50-я годовщина экспедиции "Аполлон-11", - подчеркнул Ричардс. Он имел в виду первую высадку человека на Луне 20 июля 1969 года, обеспеченную Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Между тем прошлой осенью руководство Moon Express выражало надежду на осуществление своей дебютной миссии в течение полугода. Выступая в конце октября на деловом форуме в Нью-Йорке, один из основателей фирмы и председатель ее правления Навин Джейн утверждал, что Moon Express "в течение шести месяцев" снарядит экспедицию на Луну.

По мнению представителя Moon Express, в настоящее время чаще задают вопрос не о том, "как достичь Луны", а о том, что с нее можно привезти на Землю. Джейн заверил, что в перспективе могла бы появиться возможность доставки со спутника нашей планеты редкоземельных металлов и вещества под названием гелий-3. Его, как считают некоторые ученые, можно применять для выработки энергии.

Созданием автоматических модулей для отправки на Луну в последние годы занимается ряд американских фирм. Помимо Moon Express, речь идет прежде всего о фирме Astrobotic, которая базируется в Питтсбурге (штат Пенсильвания). В обнародованном пару недель назад проекте бюджета NASA на 2019 финансовый год говорится, что космическое ведомство США планирует вместе с частными американскими компаниями в ближайшие несколько лет отправить на Луну несколько посадочных модулей. По замыслу американской администрации, это позволит, в частности, "открыть путь для возвращения американских астронавтов" на Луну и "заложить фундамент проведения дальнейших исследовательских [космических] путешествий".

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