Ученые обнаружили большое протопланетное облако у звезды в созвездии Центавра

НЬЮ-ЙОРК, 10 марта. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Американские астрономы обнаружили гигантское облако космической пыли у звезды HR 4796A, находящейся на расстоянии примерно 220 световых лет от Солнечной системы в созвездии Центавра. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, диаметр пылевого облака достигает 150 млрд километров. Астрономы предполагают, что в облаке сформировалась гигантская планета, и изучение этого космического объекта позволит лучше понять процесс формирования планет Солнечной системы.

"Облако из очень мелкой космической пыли, вероятно, возникло в результате столкновений большого числа сравнительно мелких космических объектов, - отметили исследователи. - В результате вокруг звезды на расстоянии примерно 11 млрд километров образовалось кольцо из пыли. Под воздействием излучения звезды, которая по яркости в 23 раза превосходит Солнце, это кольцо постепенно расширяется".

Облако, по мнению астрономов, неоднородно. Не исключено, что это связано с тем, что звезда HR 4796A проходит через облако межзвездного газа и в результате в этом газе возникает ударная волна, влияющая на распределение пыли в облаке. На структуру гигантского пылевого облака оказывает воздействие и находящаяся неподалеку - в 87 млрд километрах - звезда красный карлик.

Как отметил руководитель группы исследователей, астроном Университета штата Аризона Гленн Шнейдер, "эту звездную систему нельзя рассматривать изолированно от внешнего воздействия". "Влияние облака межзвездного газа, а также влияние соседней звезды оказывают долговременное воздействие на эволюцию такой системы, - отметил он. - Асимметрия пылевого облака указывает на то, что на него воздействуют несколько факторов, помимо излучения центрального светила".

Впервые протопланетное облако у звезды Бета Живописца астрономы обнаружили в 1983 году, а в 2015 году на основании наблюдений с орбитального телескопа "Хаббл" выдвинули гипотезу о том, что в этом облаке формируется планета - газовый гигант. В настоящее время известно о существовании протопланетных дисков у примерно 40 звезд.