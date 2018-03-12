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Роскосмос намерен оштрафовать самарский РКЦ "Прогресс" за срыв контракта

Космос
12 марта, 16:20 UTC+3 САМАРА САМАРА 12, марта. /ТАСС

Контракт на 266 млн рублей заключили еще в 2011 году, компания просрочила выполнение двух этапов работ в рамках создания космического аппарата

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САМАРА, 12 марта. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" намерена взыскать с самарского ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" 266 млн рублей неустойки за несоблюдение сроков заключенного в 2011 году госконтракта на изготовление космического аппарата "Фотон-М" № 4. Соответствующая апелляционная жалоба госкорпорации подана в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Жалоба Роскосмоса по этому делу поступила в суд, но еще не принята к производству", - сообщили в пресс-службе.

Иск о взыскании с РКЦ "Прогресс" неустойки в размере 247 млн рублей был подан Роскосмосом в августе 2017 года. В ходе рассмотрения сумма исковых требований была увеличена до 266 млн рублей. Согласно исковому заявлению, РКЦ в 2013 году просрочил выполнение двух этапов работ в рамках создания космического аппарата. Срок просрочки по одному этапу работ составил 451 день, по другому - 365 дней.

В январе 2018 года Самарский областной арбитражный суд отказал Роскосмосу в удовлетворении иска. Как говорится в решении суда, истец обратился в суд по истечении трехгодичного срока исковой давности, что является самостоятельным основанием к вынесению судом решения об отказе в иске. Кроме того, как установил суд, в ходе работ по независящим от РКЦ "Прогресс" причинам было принято решение об установке на "Фотон-М" дополнительной аппаратуры, что повлияло на сроки выполнения обязательств. "Материалами дела подтверждено отсутствие вины ответчика в нарушении сроков выполнения работ", - говорится в решении областного арбитражного суда.

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