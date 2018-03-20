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Российские космонавты в ходе выхода за борт МКС в августе запустят наноспутники

Космос
20 марта, 17:32 UTC+3 БАЙКОНУР /Казахстан/ 20, марта. /ТАСС

Старая аппаратура на поверхности станции будет вручную отбрасываться в сторону Земли, рассказал космонавт Олег Артемьев

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БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 марта. /ТАСС/. Российские космонавты в ходе выхода за борт Международной космической станции (МКС) в августе запустят наноспутники и выбросят старую аппаратуру. Об этом сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции российский космонавт Олег Артемьев.

Он отметил, что на 85% выход будет научный - эксперимент "Икарус", который изучает миграцию животных. От этого эксперимента будет зависеть, в частности, безопасность полетов самолетов, их маршруты. Другой научный эксперимент - "Тест", предполагающий забор биообразцов с поверхности МКС.

"Будут работы по очистке поверхности станции от той аппаратуры, которая отслужила. Будут запуски наноспутников", - также сообщил он.

Артемьев уточнил, что старая аппаратура будет вручную отбрасываться от станции в сторону Земли, также руками космонавты запустят и студенческие наноспутники.

Артемьев - командир экипажа "Союза МС-08", который стартует к станции 21 марта в 20:44 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти спустя двое суток после старта (23 марта в 22:41 мск). В состав экипажа корабля также входят астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

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