Российские космонавты в ходе выхода за борт МКС в августе запустят наноспутники

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 марта. /ТАСС/. Российские космонавты в ходе выхода за борт Международной космической станции (МКС) в августе запустят наноспутники и выбросят старую аппаратуру. Об этом сообщил во вторник журналистам на пресс-конференции российский космонавт Олег Артемьев.

Он отметил, что на 85% выход будет научный - эксперимент "Икарус", который изучает миграцию животных. От этого эксперимента будет зависеть, в частности, безопасность полетов самолетов, их маршруты. Другой научный эксперимент - "Тест", предполагающий забор биообразцов с поверхности МКС.

"Будут работы по очистке поверхности станции от той аппаратуры, которая отслужила. Будут запуски наноспутников", - также сообщил он.

Артемьев уточнил, что старая аппаратура будет вручную отбрасываться от станции в сторону Земли, также руками космонавты запустят и студенческие наноспутники.

Артемьев - командир экипажа "Союза МС-08", который стартует к станции 21 марта в 20:44 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт"). Стыковка "Союза" с орбитальной станцией должна произойти спустя двое суток после старта (23 марта в 22:41 мск). В состав экипажа корабля также входят астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.