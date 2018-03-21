Космонавтов Бахрейна будут готовить в Подмосковье

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Переговоры делегаций госкорпорации "Роскосмос" и Королевства Бахрейн прошли 21 марта на космодроме Байконур. В ходе встречи стороны обсудили возможность подготовки представителей королевства в подмосковном Центре подготовки космонавтов, сообщили в среду в Роскосмосе.

"Так, в частности, обсуждались программы подготовки будущих астронавтов Королевства Бахрейн в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) к пилотируемым полетам на Международную космическую станцию, посещения представителями Королевства Бахрейн Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и Института медико-биологических проблем РАН", - сказали в госкорпорации.

Также в четырехстороннем формате состоялись переговоры делегаций Роскосмоса, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Казахстан. Стороны обсудили сотрудничество в совместных космических программах.

Отмечается, что представители зарубежных делегаций собираются наблюдать за запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08", который запланирован с площадки №1 ("Гагаринский старт") Байконура в 20:44 мск.