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Космонавтов Бахрейна будут готовить в Подмосковье

Космос
21 марта, 15:11 дата обновления: 21 марта, 15:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Делегация Роскосмоса также обсудила с представителями Бахрейна посещение Центра управления полетами ЦНИИмаш и Института медико-биологических проблем РАН

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Бригадный генерал ВВС Королевства Бахрейн Шах Мохамед Бин-Салман аль Халифа и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Игорь КОМАРОВ

Бригадный генерал ВВС Королевства Бахрейн Шах Мохамед Бин-Салман аль Халифа и генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Игорь КОМАРОВ

© Роскосмос

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Переговоры делегаций госкорпорации "Роскосмос" и Королевства Бахрейн прошли 21 марта на космодроме Байконур. В ходе встречи стороны обсудили возможность подготовки представителей королевства в подмосковном Центре подготовки космонавтов, сообщили в среду в Роскосмосе.

"Так, в частности, обсуждались программы подготовки будущих астронавтов Королевства Бахрейн в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) к пилотируемым полетам на Международную космическую станцию, посещения представителями Королевства Бахрейн Центра управления полетами ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) и Института медико-биологических проблем РАН", - сказали в госкорпорации.

Также в четырехстороннем формате состоялись переговоры делегаций Роскосмоса, Королевства Бахрейн, Объединенных Арабских Эмиратов и Республики Казахстан. Стороны обсудили сотрудничество в совместных космических программах.

Отмечается, что представители зарубежных делегаций собираются наблюдать за запуском транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08", который запланирован с площадки №1 ("Гагаринский старт") Байконура в 20:44 мск.

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