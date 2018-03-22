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Казахстан, РФ и ОАЭ договорились о расширении сотрудничества в космической деятельности

Космос
22 марта, 8:39 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 22, марта. /ТАСС

Стороны договорились о создании в апреле 2018 года совместной рабочей группы для конкретной проработки возможных совместных проектов на космодроме Байконур

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АСТАНА, 22 марта. /ТАСС/. Представители космических ведомств Казахстана, России и ОАЭ в ходе встречи на Байконуре подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности. Об этом в четверг сообщило международное агентство "Казинформ".

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"По итогам переговоров министр оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Бейбут Атамкулов, генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров и министр высшего образования, председатель совета директоров космического агентства ОАЭ Ахмад Белхул Аль-Фаласи подписали протокол о расширении трехстороннего сотрудничества в космической деятельности", - сообщает агентство со ссылкой на пресс-службу министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

Отмечено, что стороны договорились о создании в апреле 2018 года совместной рабочей группы для конкретной проработки возможных совместных проектов на космодроме Байконур.

По информации агентства, трехсторонняя встреча состоялась на космодроме Байконур в преддверии запуска транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-08" с очередной экспедицией на МКС.

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