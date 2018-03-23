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Космический корабль "Союз МС-08" с тремя членами новой экспедиции пристыкуется к МКС

Космос
23 марта, 0:13 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 23, марта. /ТАСС

Стыковка запланирована на 22:41 мск

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КОРОЛЕВ /Московская область/, 23 марта. /ТАСС/. Транспортный пилотируемый космический корабль "Союз МС-08" с тремя членами экипажа на борту пристыкуется в пятницу к Международной космической станции (МКС).

"Стыковка корабля со станцией запланирована в 22:41 мск", - сообщили в Центре управления полетами (ЦУП). В ЦУПе уточнили, что сближение "Союза МС-08" со станцией и причаливание к исследовательскому модулю "Поиск" (МИМ 2) планируется выполнить в автоматическом режиме под контролем специалистов Центра и российских членов экипажей на корабле и станции.

На "Союзе" к станции летит международный экипаж новой длительной экспедиции - командир корабля россиянин Олег Артемьев, и бортинженеры - астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Экипаж стартовал в космос в среду в 20:44 мск с космодрома Байконур.

На МКС к встрече коллег готовятся российский космонавт Антон Шкаплеров, астронавты NASA и JAXA Скотт Тингл и Норишиге Канаи.

Экипаж "Союза МС-08", в частности, доставит на станцию мяч чемпионата мира по футболу 2018 года. Космонавты проведут с ним пиар-мероприятие, после чего спортивный снаряд будет возвращен на Землю Шкаплеровым и, возможно, будет использован в первом матче чемпионата. Одним из индикаторов невесомости корабля стал талисман чемпионата - волк Забивака.

"Союз МС" ("МС" - "модернизированные системы") - новый российский пилотируемый космический корабль из семейства "Союз". Первый корабль серии МС стартовал к МКС 7 июля 2016 года. Новая версия отличается от предыдущей обновленной командно-телеметрической системой, способной работать через спутники-ретрансляторы "Луч", новой системой сближения и стыковки "Курс-НА" и другим оборудованием.

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