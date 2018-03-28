Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузовой корабль "Прогресс МС-07" отстыковали от МКС

Космос
28 марта, 16:58 UTC+3 КОРОЛЕВ область/ 28, марта. /ТАСС

Через месяц его затопят в несудоходном районе Тихого океана

Поделиться
Материал из 1 страницы

КОРОЛЕВ /Московская область/, 28 марта. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-07" в среду отстыковали от Международной космической станции (МКС), спустя месяц он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

Отстыковка "Прогресса МС-07" от исследовательского модуля "Пирс" произошла в 16:50 мск. До конца апреля грузовик будет находиться на орбите в автономном режиме, в ходе его полета запланировано проведение различных научно-прикладных экспериментов. 26 апреля корабль будет сведен с орбиты, его несгоревшие фрагменты будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

Следующий грузовой космический корабль ("Прогресс МС-09") должен отправиться к МКС 10 июля. Он доставит второй скафандр серии "Орлан-МКС". Сейчас в составе орбитальной станции остается "Прогресс МС-08".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС рекомендует москвичам сократить время пребывания на открытом воздухе в среду вечером
2
Площадь пожара в автоцентре Hyundai в Петербурге увеличилась до 500 кв. м
3
Знаменитые песни из кино, которые исполнил Олег Анофриев
4
Источник: замгубернатора Кемеровской области Алексея Зеленина сняли с должности
5
Охранник кемеровского ТЦ заявил, что кнопка пожарной сигнализации была неисправна
6
СМИ: Лондон предоставил союзникам "невиданное количество разведданных" по Солсбери
7
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
Темы дня
Новости партнеров