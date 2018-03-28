Грузовой корабль "Прогресс МС-07" отстыковали от МКС

КОРОЛЕВ /Московская область/, 28 марта. /ТАСС/. Грузовой космический корабль "Прогресс МС-07" в среду отстыковали от Международной космической станции (МКС), спустя месяц он будет затоплен в несудоходном районе Тихого океана, сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

Отстыковка "Прогресса МС-07" от исследовательского модуля "Пирс" произошла в 16:50 мск. До конца апреля грузовик будет находиться на орбите в автономном режиме, в ходе его полета запланировано проведение различных научно-прикладных экспериментов. 26 апреля корабль будет сведен с орбиты, его несгоревшие фрагменты будут затоплены в несудоходном районе Тихого океана.

Следующий грузовой космический корабль ("Прогресс МС-09") должен отправиться к МКС 10 июля. Он доставит второй скафандр серии "Орлан-МКС". Сейчас в составе орбитальной станции остается "Прогресс МС-08".