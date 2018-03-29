Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ракета "Союз-2.1В" принята на сопровождение наземными средствами ВКС

Космос
29 марта, 20:57 дата обновления: 29 марта, 21:02 UTC+3

Ракета успешно стартовала с государственного испытательного космодрома Плесецк

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ракета космического назначения "Союз-2.1В", успешно стартовавшая с государственного испытательного космодрома Плесецк, принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова Космических войск ВКС, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Стартовавшая в 20:38 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1В" в 20:41 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск Воздушно-космических сил, - говорится в сообщении.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк. Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В", летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск РКН "Союз-2.1В" был успешно проведен в 2013 году, второй - в 2015 году, третий - в 2017 году.

РН "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пуска РН "Союз-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Москва ответит зеркально всем странам, выславшим российских дипломатов
2
СМИ: Юлия Скрипаль пришла в сознание и может говорить
3
Москва требует от Хантсмана разъяснений его слов о возможности ареста госактивов РФ в США
4
Россия высылает 60 дипломатов США и закрывает генконсульство в Санкт-Петербурге
5
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
Москва требует от Киева возвращения судна "Норд", задержанного в Азовском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама