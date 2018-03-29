Ракета "Союз-2.1В" принята на сопровождение наземными средствами ВКС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Ракета космического назначения "Союз-2.1В", успешно стартовавшая с государственного испытательного космодрома Плесецк, принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Германа Титова Космических войск ВКС, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Стартовавшая в 20:38 мск с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области ракета космического назначения "Союз-2.1В" в 20:41 мск принята на сопровождение наземными средствами Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск Воздушно-космических сил, - говорится в сообщении.

Это первый пуск ракеты-носителя "Союз-2", проведенный в 2018 году с космодрома Плесецк. Пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1В", летно-конструкторские испытания которой проходят на космодроме Плесецк, боевые расчеты Космических войск провели уже в четвертый раз. Первый пуск РКН "Союз-2.1В" был успешно проведен в 2013 году, второй - в 2015 году, третий - в 2017 году.

РН "Союз-2" пришла на смену ракетам-носителям "Союз-У", эксплуатация которых проводилась на космодроме Плесецк с 1973 по 2012 год. За этот период с Плесецка было проведено 435 пуска РН "Союз-У", в ходе которых на орбиту выведены около 430 космических аппаратов различного назначения.