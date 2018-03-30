Ученые обнаружили два источника излучения размером с Солнце

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Российские ученые с помощью космической обсерватории "Радиоастрон" и наземных радиотелескопов нескольких стран смогли обнаружить два источника мазерного излучения, каждый из которых имеет размеры, сопоставимые с диаметром Солнца. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ), который является одним из участников проекта.

"Международная команда "Радиоастрона" исследовала область активного звездообразования Сер А, находящуюся на расстоянии около 2 тыс. световых лет от Земли. В результате в этом объекте удалось разглядеть два сверхкомпактных ярких пятна мазерного излучения, каждое из которых имеет размеры, сопоставимые с диаметром Солнца", - говорится в сообщении.

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Мазер - это аналог лазера, только излучающий не видимый свет, а радиоволны. Мазерное излучение возникает в результате естественных процессов, которые действуют в атмосферах и оболочках некоторых звезд, в межзвездных газовых облаках, в атмосферах комет. Результаты нового исследования опубликованы в The Astrophysical Journal.

"Вероятнее всего, мы наблюдаем взаимодействие струи газа, вылетающей из соседней звезды с каким-то препятствием. В газе такой струи возникают турбулентные явления. В самых близких к препятствию вихрях мы наблюдаем сверхкомпактные мазерные детали", - приводит пресс-служба слова одного из авторов статьи, ведущего научного сотрудника Коуровской астрономический обсерватории УрФУ Андрея Соболева.

По словам Соболева, полученные данные необходимы для выведения теории строения и эволюции космических объектов. "Для проведения измерений потребовался "Радиоастрон" - самый большой прибор, созданный человеком. Поскольку спутник движется по очень вытянутой орбите, размер этого инструмента изменяется. В описываемых наблюдениях он составлял более трех диаметров Земли", - добавил Соболев.

Проект "Радиоастрон" состоит из космической части (аппарат "Спектр-Р") и наземной (сеть наземных радиотелескопов). "Радиоастрон" предназначен для исследования структуры объектов Вселенной в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн. В этом наземно-космическом интерферометре, помимо российских радиотелескопов, принимают участие крупнейшие антенны из Европы, США, Китая, Австралии, ЮАР, Японии и Южной Кореи.