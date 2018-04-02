SpaceX доставит на МКС приборы для изучения бурь на Земле и патогенов на борту станции

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX доставит на Международную космическую станцию (МКС) груз массой 2,63 тонны, в том числе приборы для изучения бурь на Земле и выявления болезнетворных организмов на борту МКС. Об этом сообщило в воскресенье Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon стартует в понедельник с пускового комплекса 40 базы ВВС на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Взлет намечен на 16:30 по времени Восточного побережья США (23:30 мск).

Как уточнило NASA, через 10 минут после старта ракета достигнет заданной орбиты, развернет панели солнечных батарей и начнет движение к точке встречи с МКС. Ракета должна достигнуть станции 4 апреля.

Стыковка поручена астронавту Японского агентства аэрокосмических исследований Норисигэ Канаи, страховать которого будет американец Скотт Тингл. Им предстоит с помощью руки-манипулятора Canadarm2 провести захват Dragon и подвести его к шлюзовому люку модуля Harmony. Помимо Канаи и Тингла, вахту на МКС несут американцы Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров.

Американский корабль везет на орбиту более двух тонн груза, включая питьевую воду, продовольствие и материалы для проведения научных экспериментов. Среди них приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в земной атмосфере, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на станции. Dragon доставит на МКС и оборудование для экспериментов, призванных опробовать воздействие космического пространства на материалы, оболочки и компоненты, а также испытать экспериментальный пластырь с антибиотиком для ран.

SpaceX завершила предыдущий рейс на МКС и обратно в середине января. Это была 13-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на орбитальный комплекс с помощью Dragon. Космический грузовик доставил на Землю материалы ряда экспериментов, в том числе образцы изготовленного в условиях невесомости оптоволокна, разработанного компанией Made in Space. Также на борту грузовика на Землю вернулись растения и живые мыши, над которыми ставили опыты.