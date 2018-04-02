Ракета Falcon 9 с кораблем Dragon с грузом для МКС стартовала с мыса Канаверал

НЬЮ-ЙОРК, 2 апреля. /ТАСС/. Американская компания SpaceX запустила в понедельник ракету-носитель Falcon 9 с космическим грузовым кораблем Dragon, который доставит груз для экипажа Международной космической станции (МКС).

Носитель стартовал с базы ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) в 16:30 по местному времени (23:30 мск). Трансляцию запуска SpaceX вела на своем сайте.

Liftoff! https://t.co/gtC39uBC7z pic.twitter.com/Q5yYeMPz2W — SpaceX (@SpaceX) 2 April 2018

Пуск, который производился по контракту для Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), ранее несколько раз переносился. Dragon доставит на борт МКС груз массой 2,63 т, включая продовольствие и материалы для научных экспериментов. Это уже 14-я по счету миссия по доставке запасов и материалов на МКС, осуществляемая при помощи Dragon. Как ожидается, корабль пристыкуется к орбитальному комплексу 4 апреля.

Среди научного груза, который везет Dragon, находятся приборы, предназначенные для изучения экстремальных явлений в атмосфере Земли, влияния состояния невесомости на изделия с высокими эксплуатационными свойствами, а также для выращивания пригодных для питания культур на станции. Кроме того, Dragon доставит на МКС оборудование для экспериментов, призванных опробовать воздействие космического пространства на различные материалы и компоненты, а также испытать экспериментальный пластырь с антибиотиком для ран.

В настоящее время вахту на МКС несут россияне Олег Артемьев и Антон Шкаплеров, американцы Эндрю Фойстел, Ричард Арнольд и Скотт Тингл, а также японец Норисигэ Канаи.