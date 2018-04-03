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Роскосмос и Mail.ru Group запускают проект по отправке писем на МКС

Космос
3 апреля, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Отправить послание можно до 11 апреля включительно на сайте проекта

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Материал из 1 страницы
Международная космическая станция

Международная космическая станция

© NASA

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" и Mail.ru Group запускают проект "Письма в космос", в рамках которого любой желающий может отправить послание космонавтам на Международную космическую станцию (МКС), говорится в сообщении Mail.ru Group.

"Писать космонавтам можно о чем угодно. Поздравить с профессиональным праздником, задать вопросы, отправить пожелания, рисунки или фотографии. Отправить письмо на МКС можно до 11 апреля включительно на сайте проекта cosmos.mail.ru через специальную форму", - говорится в сообщении.

Космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев, которые сейчас находятся на станции, выберут лучшие письма и запишут видеоответ. Ролик появится на сайте проекта в День космонавтики.

"Здорово, что теперь у каждого есть возможность "поговорить" с космонавтами, работающими на орбите Земли. Думаем, что желающих написать письмо в космос будет много. Для Олега Артемьева и Антона Шкаплерова этот проект станет приятным подарком к самому космическому празднику, ведь, работая полгода вдали от семьи, друзей и коллег, космонавты вдвойне рады любой возможности общения", - отметили в пресс-службе Роскосмоса.

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