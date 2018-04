Orion Span планирует в 2022 году открыть на орбите космический отель

We're excited to announce Aurora Space Station, the world's first luxury space hotel. Waitlist reservations are now open. https://orionspan.com . . . #space #astronomy #universe #galaxy #explore #travel #spacestation #spacelovers #spacetravel #spacetourism #spacestuff #solarsystem #NASA #OrionSpan #AuroraStation

Публикация от Orion Span (@orionspaninc) 5 Апр 2018 в 10:11 PDT