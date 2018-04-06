Orion Span планирует в 2022 году открыть на орбите космический отель

ТАСС, 6 апреля. Компания Orion Span заявила, что планирует открыть первый в мире космический отель на орбите Земли к 2022 году. Об этом сообщило интернет-издание Space News со ссылкой на заявление компании.

We're excited to announce Aurora Space Station, the world's first luxury space hotel. Waitlist reservations are now open. https://orionspan.com . . . #space #astronomy #universe #galaxy #explore #travel #spacestation #spacelovers #spacetravel #spacetourism #spacestuff #solarsystem #NASA #OrionSpan #AuroraStation Публикация от Orion Span (@orionspaninc) 5 Апр 2018 в 10:11 PDT

По ее словам, одномодульная орбитальная станция, которая будет называться Aurora Station, станет "первым роскошным космическим отелем". В интервью изданию глава компании Фрэнк Бенгер выразил мнение, что сейчас существует большой спрос на космический туризм. "В год насчитывается 18 тыс. заявок на то, чтобы получить работу астронавта в NASA, [то есть] существует рыночный сегмент людей, которые хотят почувствовать, что значит быть астронавтом", - сказал он.

Как указал Бенгер, компания планирует запустить на орбиту один модуль, который сможет вместить шесть человек, включая двух членов экипажа. Бенгер отметил, что отель будет готов к работе сразу после успешного выхода на орбиту. По его словам, разработка подобного модуля может стоить десятки миллионов долларов.

Проживание в таком отеле в течение 12 дней обойдется клиенту в $9,5 млн, пишет Space News. В эту сумму входит стоимость трехмесячной предполетной подготовки.