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SpaceX построит ЦУП и пусковую площадку на космодроме на мысе Канаверал

Космос
9 июня, 12:32 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин

В компании отметили, что расширение связано с частотой запусков и числом предстоящих миссий из Флориды

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НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Компания SpaceX планирует построить несколько объектов на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида). Об этом сообщил в пятницу телеканал CNBC.

Телеканал ссылается на документы, направленные в апреле компанией Илона Маска на рассмотрение NASA. SpaceX уведомило космическое ведомство страны о желании построить новый Центр управления полетами (ЦУП), площадку для пусков носителей и приземления их ступеней, ангары для ракет семейства Falcon. Кроме того, Маску требуются помещение для демонстрации образцов космических кораблей и ракет первого поколения, пункт охраны и склады.

"По мере увеличения частоты запусков SpaceX и числа предстоящих миссий из Флориды мы стремимся расширить свои возможности и наращивать операции по запуску, приземлению и повторной отправке в полет семейства ракет Falcon", - приводит телеканал слова официального представителя компании Джеймса Глисона.

В конце мая SpaceX вывела на орбиту Земли пять телекоммуникационных спутников Iridium NEXT и два зонда GRACE. Спутники Iridium NEXT принадлежат компании Iridium Communications. Этот международный оператор мобильной связи, базирующийся в штате Вирджиния, в партнерстве с компанией Thales Alenia Space поставил задачу создать более 80 спутников Iridium NEXT.

Запуск по меньшей мере 75 таких аппаратов поручили SpaceX. Всего же компания Илона Маска запустила уже пять десятков данных спутников. Планируется, что вся группировка Iridium NEXT будет размещена на орбите до конца текущего года.

США для доставки грузов на Международную космическую станцию (МКС) используют корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX.

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