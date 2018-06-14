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Астронавты NASA вышли в открытый космос для установки новых камер на модуле МКС Harmony

Космос
14 июня, 17:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 14, июня. /ТАСС

Установка камер в будущем позволит более четко видеть фазу сближения космических аппаратов для стыковки с орбитальной станцией

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июня. /ТАСС/. Американские астронавты Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд в четверг начали выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС). Как передает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), американцы включили электропитание скафандров в 08:06 по времени Восточного побережья США (15:06 мск), начав таким образом отсчет времени работы.

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Она продлится шесть с половиной часов. Астронавты должны установить новые камеры высокого разрешения на стыковочном узле модуля Harmony американского сегмента МКС. Это в будущем позволит более четко видеть фазу сближения космических аппаратов для стыковки с орбитальной станцией. Кроме того, Фойстелу и Арнольду предстоит заменить комплект камер на ферме по правому борту станции и привести в закрытое состояние щиток на научном приборе, установленном с внешней стороны японского модуля Kibo.

16 мая Фойстел и Арнольд провели плановое обслуживание МКС. Они сменили насосы системы терморегулирования станции, отсоединив отслужившие свой срок элементы, а также подготовив новые для их последующей установки с помощью руки-манипулятора Canadarm2. Также астронавты заменили наружные камеры видеонаблюдения лабораторного модуля Destiny и приемник системы связи.

8 июня на станцию прибыли члены длительной экспедиции МКС-56/57 космонавт Роскосмоса Сергей Прокопьев, астронавты NASA и Европейского космического агентства Серена Ауньон и Александер Герст. Помимо них и Фойстела с Арнольдом, вахту на орбитальном комплексе несет россиянин Олег Артемьев.

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