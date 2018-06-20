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Рогозин сообщил о планах создания в РФ образовательного центра ООН по космической науке

Космос
20 июня, 19:34 UTC+3 ВЕНА ВЕНА 20, июня. /ТАСС

Центр будет создан на базе корпоративной академии Роскосмоса

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ВЕНА, 20 июня. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает возможность создания в России аффилированного с ООН регионального образовательного центра по космической науке и технологиям. Об этом сообщил в среду генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в Вене на 61-й сессии Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

По его словам, Россия подтверждает намерение "всемерно наращивать взаимодействие с Управлением ООН по вопросам космического пространства по линии программы ООН по применению космической техники".

"Мы готовы развивать опыт проведения совместно с ООН национальных мероприятий в формате тематических практикумов с участием организаций космической отрасли и учебных заведений. Государственная корпорация "Роскосмос" рассматривает возможность создания в России аффилированного с ООН регионального образовательного центра по космической науке и технологиям на базе корпоративной академии Роскосмоса", - подчеркнул Рогозин.

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