Эксперты: пролетевший над Центральной Россией объект мог быть небольшим метеоритом

ВОРОНЕЖ, 21 июня. /ТАСС/. Яркий объект, который рано утром в четверг заметили люди в небе над несколькими регионами Центрального федерального округа (ЦФО), мог быть небольшим метеоритом. Такое мнение выразила ТАСС доктор физико-математических наук, замдиректора Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга при Московском государственном университете Ольга Сильченко.

По данным местных СМИ, рано утром 21 июня в небе над Воронежской, Липецкой, Тульской и Орловской областями люди заметили яркий объект. Его фотографиями и видеофрагментами жители регионов стали делиться в социальных сетях, уточняя, что во время падения объекта наблюдалась яркая вспышка, также был слышен громких хлопок.

Публикация от Николай Кащеев (@onilsgc) 21 Июн 2018 в 3:10 PDT

"Болид и метеорит - фактически одно и тоже явление, но болид сгорает в атмосфере, что дает лишь яркую вспышку. А вот если он упал на землю, то это уже метеорит. И если это достаточно крупный камень, то при вхождении в плотные слои атмосферы возникает ударная волна, могут быть вбиты стекла, быть другие последствия. Ни в коем случае нельзя подходить к окнам, если вы заметили вспышку, а потом почувствовали ударную волну, это очень опасно", - рассказала Сильченко, добавив, что в данном случае речь идет, скорее всего, о падении небольшого по диаметру метеорита.

По ее словам, предсказать падения небольших метеоритов практически невозможно. "Есть в году дни, когда чаще всего наблюдаются метеоритные дожди, например, 12-14 августа за ночь может быть несколько десятков таких явлений, но, разумеется, не таких масштабных, как в этот раз. Но это все маленькие тела, скажем, от облака от развалившейся кометы, и которые до земли не долетают. Последний случай падения метеорита не привязан ни к каким метеоритным роям, это единичное, случайное небесное тело", - отметила Сильченко.

Публикация от Инна Астахова (@astakhova.inna) 20 Июн 2018 в 10:27 PDT

Такого же мнения придерживается и профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики Орловского госуниверситета им. И. С. Тургенева Василий Митяев. "Я уверен в том, что это падение метеорного тела. По всей видимости, оно сгорело на уровне 5-10 км над землей. Дело в том, что предсказать такое падение практически невозможно", - сказал он.

Как уточнила ТАСС доцент кафедры оптики и спектроскопии Воронежского госуниверситета Лиана Леонова, падение метеоритов - редкое явление, а пролетевший над ЦФО объект мог быть и болидом, и метеором. "Может, это очень яркий метеор, который не долетел до поверхности земли и сгорел в атмосфере, что мы называем явлением падающей звезды, или метеорит, то есть физическое тело, которое должно было частично сгореть в атмосфере, но в итоге упасть на землю. Если на землю ничего не упало, то люди скорее наблюдали падение болида, то есть прохождение космического тела в нашей атмосфере", - сказала собеседница агентства.