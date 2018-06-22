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РФ впервые испытала лазерное зажигание для кислородно-водородного ракетного двигателя

Космос
22 июня, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Лазерная система снизит массу двигателя и упростит его запуск, отметил главный конструктор КБХА Виктор Горохов

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Россия впервые провела испытания системы лазерного зажигания для кислородно-водородного ракетного двигателя. Эти работы приближают РФ к созданию надежного двигателя для многоразовых ракет, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе НПО "Энергомаш".

"20 июня в испытательном комплексе Конструкторского бюро химавтоматики [КБХА] впервые в России проведены успешные испытания лазерной системы поджига кислородно-водородного топлива жидкостного ракетного двигателя", - сообщили в компании.

На огневом стенде было проведено три включения экспериментальной установки, лазер поджигал топливо непосредственно в камере сгорания. "Состояние материальной части после проведенных огневых испытаний удовлетворительное", - отметили в пресс-службе.

Как пояснил главный конструктор КБХА Виктор Горохов, слова которого приводит "Энергомаш", лазерная система снизит массу двигателя, а также упростит его запуск, что "в свою очередь, способствует повышению надежности работы двигателя".

Он утончил, что ранее бюро провело экспериментальные работы по лазерному поджигу кислородно-керосинового топлива. "Осваивая сегодня эту технологию уже на кислороде-водороде, мы делаем большой шаг в сторону создания надежных ЖРД многократного включения, которые найдут применение в перспективных отечественных многоразовых ракетно-космических системах", - добавил он.

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