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Роскосмос начал испытания тепловой защиты десантного модуля "ЭкзоМарс-2020"

Космос
22 июня, 14:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Элементы аппарата подвергаются воздействию плазмы

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© Госкорпорация Роскосмос

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" начала испытания тепловой защиты десантного модуля "ЭкзоМарс-2020" в условиях имитации атмосферы Марса.

Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе госкорпорации.

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"Центр теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш (входит в Роскосмос) проводит отработку тепловой защиты десантного модуля миссии "ЭкзоМарс-2020" в условиях имитации атмосферы Марса", - сообщили в Роскосомосе. Теплозащитные элементы аэродинамического экрана и заднего кожуха аппарата испытываются с помощью плазмы. Внутри модуля во время миссии будут размещены российская посадочная платформа с научной лабораторией и европейский марсоход.

Теплозащитный пакет поверхности модуля состоит из различных материалов, часть сгорает в процессе спуска, другая сдерживает распространение тепла. "Таким образом, при температуре наружной поверхности модуля около 1000°С внутри десантного модуля должны сохраняться допустимые для работы приборов температуры", - отметили в пресс-службе.

В ходе испытаний отрабатываются различные материалы теплозащитного покрытия, основная функция которых - сброс избыточного тепла с поверхности десантного модуля. При достижении определенной высоты аэродинамический экран отстреливается, и далее спуск десантного модуля проходит уже на парашюте.

Десантный модуль имеет специально форму внешних обводов для аэродинамической устойчивости аппарата при спуске в атмосфере Марса, но при входе в плотные слои его поверхность неизбежно будет нагреваться. "Во время экспериментальной отработки в потоке плазмы на ВЧ-плазмотроне в ЦНИИмаш имитируются параметры, характерные для марсианской атмосферы, что позволяет достаточно точно воспроизвести внешнее воздействие раскалённых газов и пылевых микрочастиц на тепловую защиту модуля", - отметили в госокорпорации.

Особо тщательно, отметили в Роскосмосе, в максимально неблагоприятных режимах нагрева и углах атаки отрабатывается стык аэродинамического экрана и заднего кожуха - если он не обеспечит герметичность, то раскаленные газы могут проникнуть внутрь десантного модуля, и тогда посадочная платформа и марсоход будут уничтожены.

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