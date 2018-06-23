Blue Origin намерена начать продажу билетов на суборбитальные полеты в 2019 году

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Американская компания Blue Origin намерена начать в 2019 году продажу билетов для туристов на суборбитальные полеты на своем корабле New Shepard. Об этом сообщил на своем сайте еженедельник Spacenews, ссылаясь на вице-президента компании Роберта Мейерсона.

"Мы планируем скоро отправить в полет наших первых пассажиров. Мы ожидаем, что продажа билетов начнется в 2019 году", - приводит еженедельник его высказывания на прошедшей в Вашингтоне 19 июня конференции, на которой, в частности, обсуждались перспективные космические услуги. Мейерсон не стал уточнять, когда конкретно компания приступит к бронированию и продаже мест на своем корабле и по какой цене.

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В октябре прошлого года президент Blue Origin Боб Смит заявил на совещании Национального космического совета США, что компания "собирается отправить в космос американцев в течение ближайших 18 месяцев". "Причем это будут не астронавты, а рядовые граждане. Мы сделаем это, когда будем готовы и ни минутой раньше", - добавил он.

Ранее представители компании подчеркивали, что полеты корабля с туристами на борту могут начаться уже в 2018 году, если будет успешно завершен испытательный цикл. Все проведенные с ноября 2015 года в автоматическом режиме испытания New Shepard не вызвали никаких нареканий. Последнее испытание состоялось 29 апреля этого года.

Тогда корабль, стартовавший с полигона в штате Техас, поднялся на высоту 107 километров. После этого отделившаяся от ракеты-носителя капсула для туристов спустилась на землю на парашютах, а одноступенчатый носитель совершил вертикальную посадку. Роль "пассажира" исполнял манекен со встроенными датчиками. Ему дали имя Skywalker, в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги "Звездные войны".

По словам руководителя технологического отдела Blue Origin Дина Кассмэна, следующий испытательный полет может быть проведен этим летом.

Цена вопроса

Согласно оценкам экспертов, желающим совершить суборбитальный полет придется выложить $200-250 тыс. Предполагается, что New Shepard сможет брать на борт шесть пассажиров.

Как рассказал на 33-м космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо) в апреле 2017 года основатель и глава Blue Origin Джефф Безос, продолжительность всего полета - от старта до приземления - не превысит 11 минут. Для каждого из туристов предусмотрено мягкое кресло с обивкой из черной кожи, спинка которого наклонена так, чтобы сидящий в нем смог смотреть в один из больших иллюминаторов. После достижения границы космоса можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно 4 минуты провести в состоянии невесомости.

На подготовку туристов к полету планируется отводить всего два дня. На борт корабля их будут запускать за 30 минут до старта. "Вся система разработана так, чтобы подготовка была минимальной. Вам нужно только научиться пристегиваться и еще кое-чему", - заметил Безос. Он также возглавляет корпорацию Amazon и является, по версии журнала Forbes. самым богатым человеком на планете, состояние которого оценивается в $112 млрд.

Blue Origin - лишь одна из частных фирм, намеревающихся осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы строят, к примеру, Virgin Galactic и SpaceX.

Virgin Galactic провела в конце мая 13-е испытание своего корабля SpaceShipTwo. Ожидается, что стоимость двухчасового полета, во время которого шесть пассажиров смогут увидеть Землю с высоты 100 км, также составит $250 тыс. По словам сотрудников компании, намерение отправиться на орбиту на их корабле изъявили уже порядка 700 человек, среди которых голливудские актеры Леонардо Ди Каприо, Том Хэнкс и Анджелина Джоли.

Социология космического туризма

У 58% американцев не вызывает интереса возможность совершить в будущем орбитальный полет в качестве туристов. Это показали обнародованные две недели назад результаты опроса общественного мнения, проведенного сотрудниками исследовательского центра Pew Research Center. В то же время 42% респондентов указали, что их привлекает такая возможность.

Те, кто не собирается побывать в космосе, обосновали это, в частности, следующими причинами: "обойдется слишком дорого" (28%), "будет очень страшно" (28%), "мой возраст/ здоровье не позволяют" (28%). Желающие полететь указали, что их интерес вызван, в первую очередь, стремлением "испытать нечто необычайное" (45%), "посмотреть на Землю из иллюминатора космического корабля" (29%), "узнать побольше о мире" (20%).

Наибольший энтузиазм в отношении космического туризма проявляет поколение, появившееся на свет в 1981-1996 годы - 63%. Меньший интерес к орбитальным путешествиям отмечен у американцев в возрастной группе от 60 лет и старше - 27%. Когда респондентам был задан вопрос, верят ли они в то, что в течение следующих 50 лет туристические полеты в космос станут обычным делом, их мнения разделились поровну - 50% на 50%.

В исследовании, которое проводилось с 27 марта по 9 апреля, участвовали свыше 2,5 тыс. человек.