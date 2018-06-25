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Гринвичская королевская обсерватория заработала после 60-летнего перерыва

Космос
25 июня, 14:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Благодаря современным технологиям городское освещение больше не будет мешать изучению звездного неба

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ТАСС, 25 июня. Королевская обсерватория в Гринвиче, расположенная на юго-востоке Лондона и давшая название нулевому Гринвичскому меридиану, снова займется изучением звездного неба после 60-летнего перерыва. Об этом сообщает в понедельник британская газета The Daily Telegraph. 

Сразу четыре новых телескопа были установлены в старом викторианском павильоне Альтазимут, построенном в 1894-1896 годах инженером Уильямом Криспом. С их помощью можно будет вести наблюдения за Луной и планетами Солнечной системы, а также за Солнцем.

Обсерватория в Гринвиче была открыта в 1675 году по приказу короля Карла II (1630-1685). Задачей астрономов было составление карты звездного неба и уточнение важных для мореплавания координат. С тех пор она считалась главной обсерваторией королевства.

Однако к концу 1950-х годов работать в Гринвиче ученым становилось все сложнее из-за увеличивающегося светового загрязнения. Тогда ученые приняли решение перебраться вместе с оборудованием подальше от мегаполиса - в местечко Херстмонсо в графстве Восточный Сассекс в 70 км к югу от Лондона. Обсерватория в Гринвиче же была превращена в музей и с 1957 года не использовалась по назначению.

Тем не менее в последние годы ситуация изменилась: улучшилась экологическая ситуация в британской столице, а технологии стали более совершенными. "Теперь у нас есть фильтры, которые полностью блокируют излучение той длины, которая характерна для уличных фонарей и прочих подобных источников света, и мы можем сфокусироваться только на <...> звездах и планетах", - приводит газета слова астронома Брендана Оуэнса.

Новые телескопы были названы в честь североирландской ученой и математика Энни Маундер (1868-1947), которая стала первой женщиной - сотрудницей Королевской обсерватории в Гринвиче.

 

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