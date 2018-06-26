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Спутник "Глонасс-М" номер 702 временно выведен из состава группировки для техобслуживания

Космос
26 июня, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

На данный момент по целевому назначению используются 23 спутника из 26

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М" номер 702 временно выведен из состава орбитальной группировки для техобслуживания, следует из информации на сайте информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

Согласно данным сайта, спутник "Глонасс-М" номер 702 был выведен на техобслуживание 25 июня.

В настоящее время из 26 аппаратов группировки ГЛОНАСС 23 спутника используются по целевому назначению, один аппарат временно выведен на техобслуживание, еще один находится на этапе ввода в систему ("Глонасс-М" номер 756, запущенный с Плесецка 17 июня), один - на этапе летных испытаний ("Глонасс-М" номер 701).

Как сообщал ранее гендиректор компании "Информационные спутниковые системы" (предприятие - изготовитель спутников "Глонасс") Николай Тестоедов, 17 апреля произошел отказ спутника "Глонасс" номер 734, который был запущен в 2009 году и проработал девять лет вместо семи. Специалисты поставили на подготовку к запуску один из спутников наземного запаса - аппарат номер 756, чтобы заменить вышедший из строя спутник.

Позднее специалисты восстановили космический аппарат "Глонасс-М" номер 734, он сейчас функционирует в составе орбитальной группировки.

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