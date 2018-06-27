Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 62.79
€ 73.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Китай запустил два спутника для отработки технологий зондирования Земли

Космос
27 июня, 8:52 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 27, июня. /ТАСС

Аппараты должны установить межспутниковую связь и провести испытания новых технологий дистанционного зондирования планеты

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Китай успешно запустил в среду два спутника, предназначенных для отработки новых технологий дистанционного зондирования Земли. Спутники, сообщает агентство "Синьхуа", запущены в 11:30 по пекинскому времени (06:30 мск) с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань одной ракетой-носителем "Чанчжэн-2 Си" (Long March-2C).

"Задача аппаратов - установить межспутниковую связь и провести испытания новых технологий дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.

Это 278-й запуск спутников с помощью ракет-носителей серии "Чанчжэн", отмечается в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
2
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
Телеведущего Первого канала накажут за нецензурную лексику в эфире
5
Эксперты оценили деятельность Холманских на посту полпреда в УрФО
6
В МИД назвали возвращение полномочий делегации РФ в ПАСЕ ключом к решению проблем с СЕ
7
"Если бы не было побед с "Легией", Черчесов не тренировал бы сборную России"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости