Роскосмос намерен создать в отрасли единого техзаказчика

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Госкорпорация "Роскосмос" планирует создать единого техзаказчика в отрасли для обеспечения единой политики при исполнении контрактов. Об этом в четверг сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Государственная корпорация создаст управление единого технического заказчика для обеспечения единой технической политики в отрасли и формирования разумной производственной кооперации при исполнении контрактов" , - сказал Рогозин, выступая на конференции по развитию Роскосмоса.

По его словам, госкорпорация станет непосредственным участником всех контрактов заказчиков с предприятиями и разделит всю "ответственность за реализацию контрактов полного жизненного цикла, а не только политическую ответственность, что было раньше".

Глава Роскосмоса также заявил о создании совета рационализаторов при госкорпорации.

"Мы будем всячески поощрять смелые новаторские решения. Я принял решение создать совет рационализаторов при государственной корпорации для обеспечения научной организации труда на предприятиях и использования лучших практик" - сказал он.

При этом Рогозин указал, что в области международного сотрудничества Роскосмос будет нацелен прежде всего "на реальную коммерческую отдачу".

"Мы готовы к взаимовыгодным сделкам и не готовы к космической псевдоблаготворительности в ущерб нашим бизнес интересам", - заявил он.

Кроме того, Дмитрий Рогозин заявил, что Роскосмос создает управление перспективных исследований для прорыва в военном и научном космосе.

"Роскосмос создаст управление перспективных исследований для обеспечения научно-технического прогресса в области военного, экономического и научного космоса. Во взаимодействии с Фондом перспективных исследований это управление будет отвечать за создание под эгидой Роскосмоса научно-технического прорыва", - сказал он.