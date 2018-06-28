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Рогозин раскритиковал прежнее руководство Роскосмоса за "непростительные ошибки"

Космос
28 июня, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, июня. /ТАСС

К числу ошибок новый глава госкорпорации отнес неторопливость отрасли и ее руководителей, отсутствие должной реакции на изменение рынка и на сокращение заказов

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Прежнее руководство госкорпорации "Роскосмос" допустило "непростительные ошибки", в частности в отношении Центра имени М. В. Хруничева. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин, выступая в четверг на научно-практической конференции "Основные задачи и перспективы развития госкорпорации "Роскосмос".

По его словам, несмотря на достижения, в том числе по военному космосу, космодрому Восточный или системе ГЛОНАСС, в отрасли "были допущены непростительные ошибки, прежде всего в потере качества, как следствие - аварии на серийно производимой и уже давно отработанной технике".

"К числу этих непростительных ошибок я отнесу и неторопливость отрасли и ее руководителей, отсутствие должной реакции на изменение рынка, на сокращение заказов. Многие предприятия-гиганты, такие как Центр имени М. В. Хруничева, не успели вовремя оптимизировать производство, подстроиться под сокращение заказов", - отметил он.

"Как результат - финансовый провал, который придется расхлебывать нам всем. И здесь мой упрек не только заводчанам, но, собственно говоря, самим ответственным руководителям госкорпорации, которые так и не поняли, что в данной ситуации они не зеваки и критиканы, а непосредственные участники процесса", - заявил Рогозин.

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