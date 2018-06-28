Рогозин: космический корабль "Союз" может отправиться к Луне раньше "Федерации"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Полеты к Луне могут состояться на пилотируемых "Союзах" еще до появления перспективного космического корабля "Федерация", сообщил в четверг глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на конференции в Москве.

"Пилотируемые полеты к Луне могут быть осуществлены на кораблях "Союз" еще до завершения разработки "Федерации". Изначально корабль "Союз" создавался под лунную программу, а значит, его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль", - сказал он.

В то же время исполнительный директор Роскосмоса Сергей Крикалев рассказал, что пуски "Федерации" могут быть осуществлены на ракете-носителе "Ангара" или с помощью сверхтяжелой ракеты.

Перспективный пилотируемый корабль "Федерация" придет на замену "Союзам МС", он предназначен для доставки людей и грузов на околоземную орбиту и к Луне. Ранее сообщалось, что для выведения "Федерации" на орбиту планируется использовать ракеты "Ангара-А5В" и "Ангара-А5П", но затем было решено использовать разрабатываемые носители среднего класса "Союз-5".

Численность экипажа "Федерации" составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, а в составе орбитальной станции - до года. Первый беспилотный полет корабля планируется на 2021 год. В 2023 году намечены орбитальный пилотируемый полет и первый полет космонавтов на МКС.