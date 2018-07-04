Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.07:
$ 63.23
€ 73.71
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Роскосмосе опровергли сообщения, что обсудят на этой неделе с КНР пилотируемую программу

Космос
4 июля, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, июля. /ТАСС

В госкорпорации уточнили, что, например, 4 июля пройдут очередные заседания российско-китайских подгрупп по сотрудничеству в области электронно-компонентной базы космического назначения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Представители Роскосмоса в рамках визита в Москву китайской делегации не планируют обсуждать с коллегами из КНР вопросы пилотируемой космонавтики, заявили в среду ТАСС в госкорпорации.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что представители Роскосмоса на этой неделе планируют обсудить с китайскими коллегами вопрос сотрудничества в области пилотируемых программ. Также отмечалось, что китайская сторона предложит рассмотреть создание совместной космической станции.

"В рамках данного визита [4-6 июля 2018 года] китайской делегации в Москву вопросы пилотируемой космонавтики обсуждать не планируется, поскольку за пилотируемую космонавтику в КНР отвечает Китайская канцелярия по пилотируемой космонавтике, а в рамках настоящего визита специалисты данной организации в китайской делегации не представлены", - сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что 4 июля пройдут очередные заседания российско-китайских подгрупп по сотрудничеству в области электронно-компонентной базы космического назначения, по взаимодействию в области мониторинга космического мусора и по сотрудничеству в области дистанционного зондирования Земли.

"5-6 июля 2018 года планируется проведение очередного экспертного заседания российско-китайской рабочей группы по подготовке к 19-му заседанию подкомиссии по сотрудничеству в области космоса российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств. В ходе указанного заседания рабочей группы планируется обсудить текущее состояние дел по программе развития сотрудничества в области космической деятельности между госкорпорацией "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией на 2018-2022 годы", - добавили в госкорпорации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Китай Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Расследование отравления двух человек неизвестным веществом близ Солсбери набирает обороты
2
Эксперты: увеличение пенсионного возраста в РФ не изменит срока жизни на пенсии
3
"Нафтогаз" сообщил о возобновлении ареста активов "Газпрома"
4
Путин подписал закон об изменении параметров бюджета Пенсионного фонда на 2018 год
5
Бывший участник команды КВН "Пирамида" умер во Владикавказе
6
Песков не стал комментировать сообщения о рисках повторения кризиса 1998 года
7
Голосовой помощник Siri перебил министра обороны Великобритании на заседании Палаты общин
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости