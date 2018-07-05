Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.07:
$ 63.26
€ 73.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Главкосмос" выведет российскую космическую еду на мировой рынок

Космос
5 июля, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, июля. /ТАСС

Также "Главкосмос" и "Лаборатория космического питания" договорились о совместном участии в международных мероприятиях

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Главкосмос" начнет продвижение продукции АО "Лаборатория космического питания" на мировом рынке, соответствующее соглашение подписали их генеральные директора Денис Лысков и Константин Григорьев. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос".

Смотрите также

Откуда берется космическая тушенка

"В рамках подписанного соглашения "Главкосмос" займется продвижением и реализацией космического питания, производимого "Лабораторией", на международные рынки. Кроме того, стороны договорились оказывать друг другу информационную поддержку, а также о совместном участии в международных мероприятиях", - говорится в сообщении.

"Данное сотрудничество открывает для нас новое направление бизнеса. Мы видим потенциальный спрос на космическое питание на международном рынке, многие наши традиционные иностранные партнеры проявляли интерес к приобретению космического питания", - привели в пресс-службе слова Лыскова.

"Лаборатория космического питания" является ведущим производителем данного вида продукции. Питание производится в сотрудничестве с НИИ пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии и ФГУП "Бирюлевский экспериментальный завод", который является основным производителем и поставщиком питания для космонавтов на МКС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
2
Менять пароли, не давать калькулятору читать sms: как уберечь личные данные
3
Times: Лондон полагает, что инцидент в Эймсбери стал следствием отравления Скрипалей
4
Кремль не комментирует сообщения о званиях Героя России для Кириенко и Борисова
5
Ростех не поедет на авиасалон "Фарнборо" из-за дискриминации со стороны организаторов
6
Глава британского МВД: пострадавшие в Эймсбери отравились тем же веществом, что Скрипали
7
Один человек погиб и пять ранены в результате аварии в Подмосковье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости