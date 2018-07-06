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Сергей Рязанский покидает отряд космонавтов

Космос
6 июля, 9:05 дата обновления: 6 июля, 9:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, июля. /ТАСС

В пресс-службе ЦПК сообщается, что это связано с его переходом на другую работу

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Сергей Рязанский

Сергей Рязанский

© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила, что Сергей Рязанский уходит из отряда космонавтов. Это связано с переходом на другую работу - с 2015 года он совмещал работу в отряде космонавтов с руководством Российским движением школьников, сообщили в пресс-службе ЦПК.

Ранее об уходе из отряда сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"16 июля 2018 года будет прекращен трудовой договор ЦПК с инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса группы инструкторов-космонавтов отряда космонавтов Сергеем Рязанским. Данное решение принято в связи с переходом Сергея Николаевича на другую работу", - сказали в пресс-службе.

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