Сергей Рязанский покидает отряд космонавтов

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК) подтвердила, что Сергей Рязанский уходит из отряда космонавтов. Это связано с переходом на другую работу - с 2015 года он совмещал работу в отряде космонавтов с руководством Российским движением школьников, сообщили в пресс-службе ЦПК.

Ранее об уходе из отряда сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"16 июля 2018 года будет прекращен трудовой договор ЦПК с инструктором-космонавтом-испытателем 1-го класса группы инструкторов-космонавтов отряда космонавтов Сергеем Рязанским. Данное решение принято в связи с переходом Сергея Николаевича на другую работу", - сказали в пресс-службе.