Телескоп Kepler прервал наблюдательную миссию, чтобы передать собранные данные на Землю

ТАСС, 6 июля. Космический телескоп Kepler, ведущий поиск экзопланет, переведен в энергосберегательный режим, чтобы успеть передать собранные данные на Землю из-за заканчивающегося топлива. Об этом сообщает в пятницу Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на своем сайте.

Передача данных намечена на второе августа, до этого дня телескоп будет находиться в режиме энергосбережения. После этого Kepler будет переведен в обычный режим и продолжит свою наблюдательную миссию до полной выработки топлива.

С 12 мая телескоп ведет наблюдение за участком неба в районе созвездия Рака - областью, которую он уже изучал в 2015 году. Собранные данные позволят ученым проверить уже имеющуюся информацию о найденных экзопланетах и обнаружить новые.

Космический телескоп Kepler был запущен в марте 2009 года и обращается вокруг Солнца с периодом в 372,5 дней. Основная миссия аппарата была рассчитана на 3,5 года. В 2013 году у телескопа вышло из строя оборудование, отвечающее за ориентацию в пространстве, и его работа была временно прекращена. Однако позже проблема была решена, и Kepler продолжил работу.

В марте NASA сообщило, что топливо телескопа подходит к концу, и в течение ближайших месяцев аппарат завершит свою миссию.

Задача телескопа - наблюдать за светом примерно 150 тыс. звезд, чтобы отследить тот момент, когда звезда "мигнет". Это означает, что между ней и телескопом прошло небесное тело, возможно, планета. По данным NASA, Kepler уже удалось обнаружить 2650 экзопланет.