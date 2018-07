СМИ: ученые нашли в Млечном Пути следы столкновения с карликовой галактикой

NASA, ESA, and Z. Levy (STScI)

ТАСС, 7 июля. Галактика Млечный Путь, на периферии которой находится Солнечная система, 8-10 млрд лет назад столкнулась с меньшей по размерам галактикой. И именно это событие определило форму центрального звездного скопления в нашей галактике, а также форму ее диска. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, международная группа астрономов выдвинула такую гипотезу, опираясь на информацию, собранную спутником Европейского космического агентства "Gaia".

"В результате столкновения карликовая галактика распалась", - сообщил в интервью Space.com участник исследования Василий Белокуров, работающий в Кембриджском университете и в Центре астрофизических вычислений в Институте Флатирон в Нью-Йорке. Что же касается галактики Млечный Путь, то "ее форма, вероятно, сильно изменилась", отметил ученый. В частности, возникло скопление звезд в центре галактики, а разлетевшиеся при столкновении звезды образовали ореол вокруг Млечного Пути.

Астрономы намерены изучить последствия столкновения галактик и, в частности, исследовать химический состав звезд-пришельцев, входивших в состав карликовой галактики, получившей условное обозначение Sausage, которая, предположительно, имела вытянутую форму.

Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и The Astrophysical Journal Letters.

Диаметр спиральной галактики Млечный Путь оценивается в 100-200 тыс. световых лет, а число звезд в ней оценивается в 200-400 млрд. Возраст старейшей из известных науке звезд достигает 13 млрд лет.