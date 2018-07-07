Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: ученые нашли в Млечном Пути следы столкновения с карликовой галактикой

Космос
7 июля, 11:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Международная группа астрономов намерена изучить возможные последствия гипотетического столкновения и исследовать химический состав звезд-пришельцев

Поделиться
Материал из 1 страницы
© NASA, ESA, and Z. Levy (STScI)

ТАСС, 7 июля. Галактика Млечный Путь, на периферии которой находится Солнечная система, 8-10 млрд лет назад столкнулась с меньшей по размерам галактикой. И именно это событие определило форму центрального звездного скопления в нашей галактике, а также форму ее диска. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, международная группа астрономов выдвинула такую гипотезу, опираясь на информацию, собранную спутником Европейского космического агентства "Gaia".

"В результате столкновения карликовая галактика распалась", - сообщил в интервью Space.com участник исследования Василий Белокуров, работающий в Кембриджском университете и в Центре астрофизических вычислений в Институте Флатирон в Нью-Йорке. Что же касается галактики Млечный Путь, то "ее форма, вероятно, сильно изменилась", отметил ученый. В частности, возникло скопление звезд в центре галактики, а разлетевшиеся при столкновении звезды образовали ореол вокруг Млечного Пути.

Астрономы намерены изучить последствия столкновения галактик и, в частности, исследовать химический состав звезд-пришельцев, входивших в состав карликовой галактики, получившей условное обозначение Sausage, которая, предположительно, имела вытянутую форму.

Результаты исследования опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society и The Astrophysical Journal Letters.

Диаметр спиральной галактики Млечный Путь оценивается в 100-200 тыс. световых лет, а число звезд в ней оценивается в 200-400 млрд. Возраст старейшей из известных науке звезд достигает 13 млрд лет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"АвтоВАЗ" вернет владельцу ржавого автомобиля его тройную стоимость по решению суда
2
Источник: в Махачкале задержали экс-министра здравоохранения Дагестана
3
Девять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
4
Володин назвал причину публикации данных о депутатских пенсиях
5
Илон Маск направил в Таиланд своих специалистов, чтобы помочь спасти школьников из пещеры
6
Предварительной причиной аварии на Кубани стал выезд одной из машин на встречную полосу
7
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!