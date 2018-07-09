NASA завершило установку специального термощита на зонде, который полетит к Солнцу

ВАШИНГТОН, 9 июля. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Инженеры американского космического ведомства (NASA) завершили установку специального термощита на зонде, который должен отравиться через три недели к Солнцу. Как отмечается в распространенном в конце минувшей недели заявлении, станция Parker Solar Probe будет продемонстрирована журналистам 13 июля. Сейчас она в полностью собранном состоянии находится в одном из ангаров компании Astrotech Space Operations в Тайтесвилле (штат Флорида) - рядом с космодромом на мысе Канаверал.

With the help of a revolutionary heat shield that was recently attached to the spacecraft, @NASASun’s Parker #SolarProbe is ready for its journey to the Sun’s corona, a fiercely hot region of the solar atmosphere, where it will experience temps ~2,500 °F! https://t.co/mMoLTJCE4z pic.twitter.com/GsS8jkQQca — NASA (@NASA) 8 July 2018

Поскольку аппарату, как надеются ученые, предстоит "почти прикоснуться" к Солнцу, было разработано из углеродных композитных материалов термозащитное покрытие, способное выдерживать температуру до 1,4 тыс. градусов по Цельсию. Щит толщиной 11,43 см имеет в диаметре 2,4 м и весит всего 72,6 кг; при этом позволит обеспечить почти комнатную температуру для установленного на борту оборудования - чуть ниже 30 градусов по Цельсию.

"Окно для старта откроется примерно в 04:00 4 августа и продлится около часа, - уточнило NASA. - Для запуска с космодрома на мысе Канаверал будет использована тяжелая ракета-носитель Delta IV".

Предполагается, что станция, на создание которой затрачено $1,5 млрд, выйдет на стабильную орбиту вокруг Солнца в конце 2024 года и приблизится к поверхности звезды на расстояние 6,4 млн км - в семь раз ближе, чем когда-либо удавалось другому созданному человеком аппарату. Это означает, что Parker Solar Probe будет находиться в пределах короны Солнца, то есть внешних слоев его атмосферы, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов ( 500 тыс. градусов по Цельсию) и даже нескольких миллионов кельвинов. По июнь 2025 года зонд совершит 24 витка вокруг звезды, разгоняясь до 724 тыс. км/ч. На каждый такой виток у него будет уходить 88 дней.

Уникальная миссия

По словам представителей NASA, "проведение исследований в пределах атмосферы Солнца - ключ к пониманию его природы". Ученые надеются, что удастся получить данные об исходящих от звезды потоках частиц, известных как солнечный ветер, определить структуру и динамику магнитного поля светила. Ожидается, что станция также передаст фотоснимки, впервые сделанные в пределах солнечной короны.

"Зонд предоставит уникальную информацию, которую нельзя получить другими способами, о нашем Солнце, о происходящих на его поверхности и в короне процессах, оказывающих непосредственное воздействие на Землю", - подчеркивается в заявлении NASA. Эти данные важны и с точки зрения подготовки к будущим пилотируемым полетам за пределы орбиты Земли, поскольку позволят прогнозировать радиационную обстановку, в которой придется работать и жить покорителям космоса, заметили представители ведомства.

Станция названа в честь американского астрофизика Юджина Паркера, которому исполнилось 90 лет. Он - один из первых в мире специалистов, занимавшихся исследованиями солнечного ветра. Паркер до сих пор ведет научную деятельность в Университете Чикаго.