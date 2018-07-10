Рогозин: сверхкороткая схема полета к МКС важна для будущих дальних миссий в космос

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Сверхкороткая двухвитковая схема полета к МКС, которую во вторник выполнил корабль "Прогресс МС-09", имеет принципиальное значение для будущих миссий в дальний космос. Об этом заявил на своей странице в микроблоге Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Успешная короткая стыковка "Прогресса" с МКС имеет принципиально важное значение для отработки нами технологии двухпусковой схемы с последующей орбитальной сборкой кораблей для дальних космических миссий. Сегодня ночью с Байконура сделан шаг в правильном направлении", - написал Рогозин.

Успешная короткая стыковка "Прогресса" с МКС имеет принципиально важное значение для отработки нами технологии "двухпусковой схемы" с последующей орбитальной сборкой кораблей @roscosmos для дальних космических миссий. Сегодня ночью с Байконура сделан шаг в правильном направлении pic.twitter.com/xgpRmGJQhO — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 10 July 2018

Грузовой космический корабль "Прогресс МС-09", запущенный с Байконура во вторник ракетой "Союз", впервые прилетел на МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме за 3 часа 40 минут.