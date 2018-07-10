Показанные Путину в образовательном центре "Сириус" наноспутники запустят 15 августа

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Научно-образовательные наноспутники "Сириуссат" №1 и №2, показанные школьниками президенту РФ Владимиру Путину в июле прошлого года, будут запущены в самостоятельный полет 15 августа. Об этом во вторник сообщили в госкорпорации "Роскосмос".

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"Отправка спутников в самостоятельный полет запланирована на август 2018 года во время выхода космонавтов в открытый космос", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что выход Олега Артемьева и Сергея Прокопьева за борт Международной космической станции (МКС) запланирован на 15 августа.

"Сириуссат" №1 и №2, разработанные школьниками в образовательном центре "Сириус", были отправлены на МКС во вторник на борту грузового корабля "Прогресс МС-09". Спутники были собраны совместно со специалистами компании "Спутникс" на базе стандартизированной международной платформы. Аппараты оборудованы ручками, чтобы космонавтам в скафандрах было удобнее их запускать, также на них установлены гибкие антенны, система ручной активации. Спутники оборудованы детектором космических частиц для изучения "космической погоды", датчик был разработан НИИ ядерной физики МГУ.

Ранее сообщалось, что во время этого же выхода космонавтов в открытый космос будет запущена другая группа наноспутников. Планируется, что в свободный полет отправится вторая серия интеллектуальной группировки малых космических аппаратов "Танюша-ЮЗГУ". Спутники (два уже на орбите) разработаны коллективом Юго-Западного государственного университета совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли. Аппараты способны передавать на Землю телеметрию, проводить обмен данными между собой, вести съемку поверхности планеты.

Во вторник грузовой космический корабль "Прогресс МС-09" впервые прилетел на МКС по двухвитковой схеме (два оборота вокруг Земли). Грузовик был в полете 3 часа 40 минут. Ранее "Прогрессы" отправлялись к МКС либо по двухсуточной схеме (34 витка), либо долетали до станции за шесть часов (четыре витка).