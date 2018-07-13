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СМИ: на мысе Канаверал демонтировали старейший пусковой комплекс

Космос
13 июля, 19:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Игорь Борисенко

Операцию по подрыву построенных более 60 лет назад башен осуществили военнослужащие 45-го авиакрыла ВВС США

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НЬЮ-ЙОРК, 13 июля. /ТАСС/. Старейшие на космодроме на мысе Канаверал фермы обслуживания, использовавшиеся в общей сложности в ходе 325 запусков, были демонтированы в четверг на пусковой площадке №17. Как сообщил в пятницу интернет-портал Space.com, подрыв этих построенных 62 года назад башен осуществили военнослужащие 45-го авиакрыла ВВС США.

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Эти объекты были возведены в 1956 году первоначально для испытания ракет средней дальности Thor. В 1958 году их использовали для первой попытки доставить в космос живые организмы (мышей) с помощью ракеты-носителя Thor-Able, позднее в том же году - в попытке направить автоматическую станцию на орбиту вокруг Луны. В августе 1959 года ракета-носитель Thor-Able, запущенная с этой площадки, вывела на орбиту спутник Explorer-6, передавший в центр управления первые фотографии Земли. В 60-х годах прошлого века этот комплекс использовался для пусков ракет-носителей Delta для вывода на орбиту спутников связи.

Марсоходы Pathfinder, Spirit и Opportunity также были запущены с этого пускового комплекса.

"Этот пусковой комплекс был частью истории, которая ежедневно создается здесь, на космодроме", - привел портал Space.com слова командира 45-го авиакрыла, бригадного генерала Уэйна Монтейта, давшего сигнал к подрыву двух пусковых ферм.

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