Кучма: Украина должна работать над законом о выборах в Донбассе

КИЕВ, 16 сентября. /ТАСС/. Украина должна работать над законом о выборах в Донбассе, но в нем должны быть прописаны условия их проведения.

СПЕЦПРОЕКТ Украина: хроника евразийского раскола Что привело к возникновению конфликта, как он развивался и какое влияние оказал на расстановку сил в международных отношениях - в спецпроекте ТАСС

Об этом в пятницу заявил журналистам в рамках 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) экс-президент Украины, официальный представитель украинской стороны в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кучма.

"Я думаю, что нам надо работать над законом о выборах. Выборы там надо проводить и все другие мероприятия только с уверенностью, что это украинская территория и на ней работает украинский закон, и что можно провести выборы хотя бы на 90%, которые будут соответствовать международным стандартам", - сказал он. Кучма подчеркнул, что все это необходимо учесть при разработке закона о выборах.

По итогам встречи в Киеве глав МИД Германии, Франции и Украины 14 сентября французский министр Жан-Марк Эйро озвучил дорожную карту для активизации минского процесса. По его словам, на первом этапе в условиях полного прекращения огня в Донбассе с 15 сентября стороны согласовывают районы отведения войск и создают первые три пилотные зоны безопасности. Одновременно разрабатываются проекты законов о выборах в Донбассе и об особом статусе региона.

На втором этапе Верховная рада Украины принимает законы о выборах и особом статусе. Параллельно увеличивается число зон безопасности с трех до десяти, улучшается доступ наблюдателей к территории Донбасса, создаются "продвинутые базы наблюдения" ОБСЕ.

На третьем этапе Верховная рада назначает дату проведения выборов в Донбассе, проводится конституционная реформа на Украине в плане децентрализации власти, осуществляется амнистия всех участников событий на востоке страны и одновременно происходит окончательное разведение войск по всей линии фронта, создаются новые пропускные пункты, освобождаются все пленные, выводятся войска и открывается доступ к границе с РФ.

Между тем, глава МИД Украины Павел Климкин поставил под сомнение заявления Эйро и главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о последовательности шагов в дальнейшем процессе урегулирования конфликта в Донбассе.